Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Niederense - Gegen Baum geprallt - schwer verletzt

Ense (ots)

Eine schwer verletzte Autofahrerin aus Holzwickede und schätzungsweise 8.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Montag (29. November 2021) auf der Bahnhofstraße. Eine 20-Jährige befuhr nach einer Zeugenaussage um kurz nach 9 Uhr mit ihrem Wagen die Bahnhofstraße von Niederense kommend in Richtung Ense-Bremen, als sie in einem Kurvenbereich die Kontrolle über ihren Wagen verlor und frontal gegen einen Baum prallte. Die Frau aus Holzwickede wurde anschließend mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung zur Unfallaufnahme stellte diese fest, dass die Fahrbahn bei 0 Grad teilweise mit Schneematsch bedeckt war. Augenscheinlich befuhr die 20-Jährige zur Unfallzeit die Bahnhofstraße mit einer, für die Witterungslage, nicht angepassten Geschwindigkeit. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell