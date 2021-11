Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Einbruch an der Hauptstraße

Wickede (ots)

Hebelspuren an Fenstern und einer Tür zeugen von einem Einbruch zwischen Samstag, 10.30 Uhr und Montag (29. November 2021), 12.40 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Hauptstraße in Wickede. Die Einbrecher konnten letztendlich eines der Fenster aufhebeln und so in das Haus gelangen. Dort durchsuchten sämtliche Schubladen und Schränke und verteilten den Inhalt auf dem Boden. Nach der Rückkehr der Eigentümer wurde das Fehlen von Bargeld und Schmuck festgestellt. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02922-91000 entgegen. (reh)

