Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Durch die Mauer gegangen (Korrekturmeldung)

Lippstadt (ots)

Richtigstellung: Es wurden nur die Lego-Steine entwendet. Die Kartonagen verblieben vor Ort.

Mit einem Mauerdurchbruch gelangten Einbrecher zwischen Samstag, 18 Uhr und Montag (29. November 2021), 8 Uhr, in ein Spielwarengeschäft an der Straße "Roßfeld". Sie entwendeten nach einer ersten Inaugenscheinnahme circa 100 Spielwarenverpackungen des Herstellers "Lego". Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Verbleib der Spielwaren machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

