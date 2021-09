Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Hund beißt Radfahrer

Emsbüren (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde in der Nähe eines Biotops in Höhe Ahlde, Hausnummer 26, ein Radfahrer von einem schwarzen Labrador gebissen. Der Mann wurde dabei gegen 17 Uhr leicht verletzt. Die Polizei bittet den Hundehalter oder Zeugen darum, sich unter der Rufnummer (05903)703790 bei der Polizei Emsbüren zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell