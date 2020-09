Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Mann schwer verletzt

Wietmarschen (ots)

Am Freitagmittag kam es auf der Von-Hardenberg-Straße in Wietmarschen zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Mann verletzt wurde. Ein 62-Jähriger überholte gegen 13 Uhr mit seinem Golf einen Müllwagen, der anhielt um Abfallbehälter zu leeren. Als dieser dann seine Fahrt fortsetzte, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw. Der Autofahrer wurde dabei schwer verletzt. Der 30-jährige Müllwagen-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro.

