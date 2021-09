Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Drei Verletzte bei Unfall

Emsbüren (ots)

Am Donnerstagabend kam es auf der Emsstraße in Emsbüren zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 26-Jähriger war mit seinem Citroën gegen 20.45 Uhr auf dem Napoleondamm in Richtung Salzbergen unterwegs. Als er nach rechts auf die Emsstraße abbog, übersah er den BMW eines 53-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der BMW gegen eine dortige Jesus-Figur prallte. Der 53-Jährige, seine 54-jährige Beifahrerin sowie ein 39-jähriger Mitfahrer im Citroën wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Wie viele Personen sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Citroën befunden haben, steht bisher noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

