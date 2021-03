Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Fenster durch Stahlkugel beschädigt

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeisigstraße eine Fensterscheibe beschädigt. Nach aktuellem Ermittlungsstand gehen die Beamten davon aus, dass der Schaden durch eine etwa einen Zentimeter große Stahlkugel entstanden ist. Sie wurde vermutlich mit einer sogenannten "Zwille" verschossen. Zwischen dem 12. und 22. März sind auch in weiteren Vorgärten zwischen der Hauptstraße und dem Westring Stahlkugeln gleicher Art gefunden worden. Weil hier jedoch offensichtlich nicht gezielt auf Hausfenster geschossen wurde, gehen die Beamten von einer versehentlichen Beschädigung des Fensters an der Zeisigstraße aus. Möglicherweise wurden die Kugeln von den unbekannten Schützen gegen Tauben oder andere Vögel eingesetzt. Die Polizei Wietmarschen weist darauf hin, dass von dem unkontrollierten Abschuss solcher Stahlgeschosse ein erhebliches Gefährdungspotenzial ausgeht. Hinweise werden unter (05952)998960 entgegengenommen.

