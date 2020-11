Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Verkehrsunfall mit lebensgefährlicher Person

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Am Sonntag, dem 15.11.2020, kam es gegen 18:25 Uhr in Molbergen auf dem Kneheimer Weg 66 in Höhe der Firma Günter Bremer zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 22 Jahre alter Mann aus Lastrup mit seinem Pkw Honda Jazz den Kneheimer Weg in Fahrtrichtung Molbergen. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt er nach links von der Fahrbahn ab, überfährt ein Teilstück einer Acker- sowie einer Rasenfläche in einer Länge von ca. 100 Metern und stößt anschließend frontal in die gemauerte Hallenwand der dortigen Firma. Der Fahrzeugführer sowie dessen Beifahrer (männlich, 24 Jahre, whft. in Molbergen) werden schwerverletzt mittels Rettungswagen in die Krankenhäuser Quakenbrück sowie Cloppenburg verbracht. Es erhärteten sich im weiteren Verlauf der Sachverhaltsaufnahme Anhaltspunkte für eine Alkoholbeeinflussung bei dem Fahrzeugführer, sodass ihm im Krankenhaus Quakenbrück eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Sein Gesundheitszustand wurde aufgrund eines Polytraumas als lebensbedrohlich eingeschätzt. Der Pkw erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die Hallenwand der o.g. Firma wurde stark beschädigt. Die Statik wurde durch den Unfall jedoch nicht gefährdet. Es entstand geschätzter Sachschaden von insgesamt 20.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst war die Freiwillige Feuerwehr Molbergen mit 4 Fahrzeugen und 20 Kameraden*innen eingesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell