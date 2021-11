Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf-Weslarn - Vorfahrt missachtet - Krankenhaus

Bad Sassendorf (ots)

Ein 51-jähriger Autofahrer aus Bad Sassendorf befuhr am Montag (29. November 2021), gegen 07.25 Uhr den untergeordneten Sieningser Weg in Richtung Soester Straße, um dann auf der Vorfahrtstraße nach links seine Fahrt fortzusetzen. Beim Abbiegen auf die Soester Straße bemerkte er einen von links kommenden 53-jährigen Autofahrer aus Bad Sassendorf zu spät, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Wagen des 53-Jährigen um fast 180 Grad, bis er zum Stillstand kam. Hierbei verletzte er sich leicht und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Unfallschaden auf 12.000 Euro ein. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell