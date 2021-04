Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg-Orsoy - Autos beschädigt

Zeugen gesucht

Rheinberg (ots)

Unbekannte zerkratzten gestern, in der Zeit von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr, den Lack an mindestens sechs Pkw. Diese parketen am Hermann-Münster-Weg und am Schlesierweg.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Rheinberg, Tel.: 02843 / 92760, entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell