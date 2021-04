Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Polizei sucht Fahrer eines roten Kleinwagens

Voerde (ots)

Nach einer Unfallflucht sucht die Polizei den Fahrer eines roten Kleinwagens. Dieser touchierte beim Einparken an der Straße Am Markt einen Jeep und beschädigte ihn am rechten Heck.

Der etwa 60 bis 70 Jahre alte Fahrer verursachte den Unfall am vergangenen Montag gegen 18.10 Uhr.

Die Polizei bittet den Mann, der mit einer etwa gleichaltrigen Beifahrerin unterwegs war, sich unter der Telefonnummer 02855 / 9638-0 zu melden. Auch Zeugen können sich unter dieser Nummer mit der Polizei in Verbindung setzen.

