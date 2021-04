Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbrecher stehlen Geld aus Pizzeria

Dinslaken (ots)

Geld haben Unbekannte aus einer Pizzeria an der Hünxer Straße gestohlen. Die Einbrecher schlugen in der Zeit zwischen dem vergangenen Donnerstag, 22.00 Uhr, und Freitag, 12.30 Uhr, die Scheibe eines Fensters ein, um in das Gebäude zu kommen.

Die Polizei Dinslaken bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 mit ihr in Verbindung zu setzen.

