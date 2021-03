Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall und ca. 10.000 EUR Sachschaden verursacht

Speyer (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit circa 10.000 EUR Sachschaden kam es am Donnerstag, um 15:20 Uhr, an der Anschlussstelle B9/L454 Speyer Nord. Der 72-jährige PKW-Fahrer übersah beim Abbiegen nach links in Richtung Schifferstadt den von links kommenden PKW eines 58-Jährigen. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Durch den Verkehrsunfall kam es zu kurzzeitigen Verkehrsstörungen.

