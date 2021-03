Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht dank aufmerksamer Zeugen geklärt

Speyer (ots)

Am Donnerstag, um 12:45 Uhr, beobachteten zwei Zeugen einen Verkehrsunfall am St.-Guido-Stifts-Platz und meldeten dies der Polizei. Ein Autofahrer habe beim Ausparken ein geparktes Auto gestreift und sei weggefahren ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dank der aufmerksamen Zeugen, die sich das Kennzeichen notierten und den Fahrer beschreiben konnten, wurde der Unfallverursacher, ein 88-jähriger Mann aus Speyer, ermittelt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell