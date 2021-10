Polizei Hagen

POL-HA: Streit zwischen zwei Männern am Hauptbahnhof - Messer gefunden

Hagen-Mitte (ots)

Im Rahmen von Streitigkeiten zwischen einem 30-jährigen und einem 35-jährigen Hagener am Donnerstagnachmittag (30.09.2021) am Hauptbahnhof zog einer der Beteiligten ein Messer. Passanten riefen, gegen 12.45 Uhr, die Polizei zum Graf-von-Galen-Ring hinzu, als sie den Streit zwischen den beiden Männern bemerkten. Der 35-Jährige sagte den Beamten, dass der 30-Jährige während der Auseinandersetzung ein Messer gezogen hat und damit in seine Richtung ging. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es aber nicht. Bei den anwesenden Personen konnten die Polizisten zunächst kein Messer auffinden. Bei einer anschließenden Durchsuchung eines PKW, an dem sich der 30-Jährige aufhielt, fanden sie dann ein Klappmesser, welches sie sicherstellten. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen der versuchten gefährlichen Körperverletzung ein. Zu den genaueren Umständen des Vorfalles hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell