Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Schoneberg - Dreiste Täter brechen zweimal ein

Lippetal (ots)

Gleich zweimal mussten Einbrecher am Donnerstag (29. Juli), zwischen 10 Uhr und 13 Uhr, in ein Haus in der Straße "Im Südfeld" eindringen. Nachdem die Unbekannten die Terrassentür aufgehebelt hatten, trafen sie auf den Hund der Bewohner. Daraufhin hebelten sie eine weitere Tür auf und drangen in das Haus ein. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld, ein Tablet und eine Ladestation für ein Handy. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegen. (reh)

