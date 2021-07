Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Verkehrskontrolle - Blutprobe

Möhnesee (ots)

Am Donnerstag (29. Juli) führte die Polizei um 23.30 Uhr eine Verkehrskontrolle auf der Brückenstraße in Körbecke durch. Bei der Überprüfung eines 18-jährigen Autofahrers aus Soest bemerkten die Beamten u.a. ein auffälliges Lidflattern und leicht gerötete Bindehäute. Ein Drogenvortest verlief positiv. Der Soester gab hingegen an, dass er keine Drogen, jedoch Medikamente nehmen würde, die vermutlich positiv auf den Drogenvortest Einfluss nehmen könnten. Die Polizisten fuhren daraufhin mit dem Mann in ein Krankenhaus und ließen dort eine Blutprobe entnehmen. Das Ergebnis wird klären, ob der 18-Jährige zuvor Betäubungsmitteln konsumiert hatte. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell