Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unfall mit Kind in Affinghausen - Unfall mit verletztem Kradfahrer in Sulingen ---

DiepholzDiepholz (ots)

Sulingen - Verkehrsunfall

Ein 16-Jähriger aus der Samtgemeinde Kirchdorf befuhr am Donnerstag gegen 07.45 Uhr mit seinem Kraftrad die Barenburger Straße in Sulingen in Richtung stadteinwärts. Dort hat er einen vor ihm langsam fahrenden Sattelzug überholt, hat allerdings die davor verkehrsbedingt wartenden Fahrzeuge nicht erkannt und fuhr auf einen Pkw (52-Jährige aus Kirchdorf) auf. Der 16-Jährige verletzte sich leicht durch den Aufprall auf den Pkw. Der Gesamtschaden an beschädigtem Pkw und Kraftrad wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Affinghausen - Unfall mit einem leicht verletzten Kind

Ein 8-jähriges Mädchen aus der Samtgemeinde Schwaförden wollte am Donnerstag gegen 07.10 Uhr als Fußgängerin die Sulinger Straße in Affinghausen überqueren. Eine 64-jährige Sykerin, welche mit ihrem Pkw die Sulinger Straße in Richtung Sulingen befuhr, konnte noch rechtzeitig vor dem Mädchen bremsen. Die 8-Jährige stürzte jedoch direkt vor dem Pkw und verletzte sich leicht.

