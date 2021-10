Polizei Hagen

POL-HA: Ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall in Haspe

Hagen-Haspe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Donnerstagmorgen (30.09.2021) in Haspe ein 64-jähriger Hagener leicht verletzt. Gegen 07.55 Uhr befuhr eine 28-jährige Dortmunderin mit ihrem weißen VW die Haenelstraße in Richtung der Kölner Straße. Der 64-Jährige stand dort mit seinem grauen Mercedes an einer Rotlicht zeigenden Ampel. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die Dortmunderin auf den PKW des Hageners auf. Dabei verletzte sich der Mann leicht, musste aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

