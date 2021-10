Polizei Hagen

POL-HA: Vorläufige Festnahme von zwei Ladendieben

Hagen-Mitte (ots)

In der Elberfelder Straße nahm die Polizei Donnerstagnachmittag (30.09.2021) zwei Ladendiebe vorläufig fest. Die 19-Jährige hielt sich gegen 16 Uhr zusammen mit einem 21-Jährigen in einer Parfümerie auf. Sie wurde von einem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie sie zwei Packungen eines Parfüms in ihren Rock steckte. Ihr Begleiter beobachtete dabei die Umgebung. Als der Ladendetektiv die beiden Geschwister ansprach und in sein Büro brachte, wurde er von dem 21-Jährigen angegriffen. Nach Eintreffen der Polizei wurden der Mann und die Frau aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig festgenommen. Sie werden einem Haftrichter vorgeführt. (arn)

