POL-HA: 81-Jährige im Treppenhaus von unbekannten Frauen bestohlen

Hagen-Haspe (ots)

Am Donnerstag, 30.09.2021, hielt sich eine 81-jährige Hagenerin gegen 12:50 Uhr im Treppenhaus vor der Tür ihres Wohnhauses auf. Dabei schob sie ihren Rollator vor sich her, in welchem sich eine Tragetasche mit ihrer Geldbörse befand. Zu diesem Zeitpunkt drängten sich zwei unbekannte Frauen an ihr vorbei, die die Treppe herunter gingen. Eine der beiden griff in die Tasche hinein und zog das Portemonnaie heraus. Danach flüchteten die Diebinnen aus dem Haus in Richtung Hüttenplatz. Auf dem Weg zur Polizeiwache konnte die Hagenerin einen Streifenwagen heranwinken. Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung ein, welche leider ergebnislos verlief. Die Frauen waren dunkel gekleidet und zirka 40 Jahre alt. Beide trugen schwarze Kopftücher. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

