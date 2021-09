Polizei Hagen

POL-HA: 40-jähriger Autofahrer in der Innenstadt mit 1,7 Promille unterwegs

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte hielten am Mittwochnachmittag (29.09.2021) in der Innenstadt einen 40-jährigen Autofahrer an, der unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Beamten erhielten, gegen 15.15 Uhr, die Information, dass ein augenscheinlich alkoholisierter Mann im Bereich der Böhmerstraße mit seinem Auto unterwegs ist. Aufgrund der Beschreibung des Autos konnten sie den Mann in der Eilper Straße antreffen und kontrollieren. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Der Hagener musste eine Blutprobe abgeben und die Beamten stellten seinen Führerschein sicher. Sie zeigten ihn wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss an. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. (sen)

