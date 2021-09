Polizei Hagen

POL-HA: Gefälschter Impfausweis in Apotheke vorgelegt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Montag (27.09.21) betrat ein Mann eine Apotheke in Wehringhausen und verlangte von einer Mitarbeiterin die Ausstellung eines digitalen Impfzertifikats für seine Frau. Hierfür übergab er der Apothekenmitarbeiterin einen italienischen Ausweis und einen Impfausweis, welcher auf die gleichen Personalien ausgestellt war. Bei der Kopie der Unterlagen kamen der Mitarbeiterin Zweifel an der Echtheit des Impfausweises und sie verlangte von dem Mann die Vorlage einer Impfbestätigung. Dieser gab daraufhin an, dass er diese Impfbestätigung nicht dabei habe und sie erst von zu Hause holen müsse. Bis zum heutigen Tag ist der Mann nicht in die Apotheke zurückgekehrt. Die Apothekenmitarbeiterin stellte fest, dass der vorgelegte Impfausweis tatsächlich gefälscht war. Die erst am Dienstag alarmierte Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung ein. (reh)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell