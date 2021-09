Polizei Hagen

POL-HA: Kelleraufbruch und Fahrraddiebstahl in der Innenstadt

Hagen-Mitte (ots)

Zwischen Montagabend (27.09.2021) und Dienstagabend (28.09.2021) brachen bislang unbekannte Täter in der Innenstadt den Keller eines 47-jährigen Hageners auf und stahlen ein Fahrrad daraus. Der Mann stellte am Dienstagabend, gegen 22.30 Uhr fest, dass seine Kellertür beschädigt war und das Fahrrad fehlte. Die Polizeibeamten konnten bereits an der Hauseingangstür des Hauses in der Bahnhofstraße Aufbruchspuren erkennen. Auch an einer weiteren Zwischentür konnten sie Beschädigungen feststellen. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Klapprad. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

