POL-HA: Unter Drogen auf E-Scooter unterwegs

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Dienstag, 28.09.2021, fuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 13:00 Uhr durch die Minvervastraße. Dort fiel ihr in Fahrtrichtung Wehringhauser Straße ein Mann auf einem E-Scooter auf. Am Fahrzeug war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Bei einer Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Roller eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 25 km/h erreichen konnte. Als Fahrer benötigt man somit einen Führerschein. Diesen besaß der Mann nicht. In einem Gespräch gab der 24-Jährige zu, vor kurzem Marihuana geraucht zu haben. Die Polizisten ließen dem Mann eine Blutprobe entnehmen, untersagten die Weiterfahrt und legten eine Anzeige vor. (hir)

