Polizei Hagen

POL-HA: Motorroller in Eilpe gestohlen - Zeugen gesucht

Hagen-Eilpe (ots)

In dem Zeitraum zwischen Montagnachmittag (27.09.2021) und Dienstagvormittag (28.09.2021) stahl ein bislang unbekannter Täter in Eilpe den Motorroller eines 74-jährigen Mannes. Der Hagener stellte seinen Roller am Montag, gegen 17.00 Uhr, vor einem Haus in der Eilper Straße ab und ließ ihn dort über Nacht stehen. Gegen 11.00 Uhr des nächsten Tages stellte er dann fest, dass das Fahrzeug gestohlen wurde. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Diebstahls von Kraftfahrzeugen ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

