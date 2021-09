Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss mit Auto ohne Versicherungsschutz unterwegs

Hagen-Wehringhausen (ots)

Beamte des zivilen Einsatztrupps der Polizei Hagen hielten am Montagnachmittag (27.09.2021) in Wehringhausen eine 43-jährige Autofahrerin an, die ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. Die Kripo-Beamten wurden, gegen 16.50 Uhr, im Bereich der Heinrichstraße auf den schwarzen Renault der Hagenerin aufmerksam. Sie konnten erkennen, dass an den Kennzeichenschildern des Autos die erforderlichen Siegel der Stadt fehlten. Ermittlungen ergaben, dass diese bereits in einem vorausgegangenen Einsatz von Polizeibeamten entfernt wurden, da für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz besteht. Bei einer Verkehrskontrolle stellten die Polizisten außerdem fest, dass die 43-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem schlug ein Drogenvortest auf Kokain an. Die Hagenerin musste eine Blutprobe abgeben. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Führens eines Fahrzeugs unter Rauschmitteleinfluss und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzt ein. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

