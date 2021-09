Polizei Hagen

POL-HA: Strafanzeige nach Streit auf Parkplatz wegen laufendem Motor

Hagen-Emst (ots)

Am Montag (27.09.2021) gegen 06.50 Uhr gerieten zwei Frauen auf dem Parkplatz eines Supermarktes auf der Straße Wasserloses Tal in eine Auseinandersetzung. Eine 36-Jährige saß bei laufendem Motor ein paar Minuten in ihrem Auto, als sie von einer 57-Jährigen aufgefordert wurde diesen aus Umweltschutzgründen auszuschalten. Die Hagenerin gab an, im weiteren Verlauf mit den Worten "Schlampe" und "Halt die Fresse!" beleidigt worden zu sein. Die 36-Jährige verständigte die Polizei und zeigte die 57-Jährige wegen Beleidigung an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell