POL-HA: Nach vermeintlichem Schlangenfund - Sechsjähriger erhält Spielzeug zurück

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Mittwochmorgen (22.09.2021) berichtete die Polizei Hagen von einem Einsatz, bei dem ein 39-Jähriger eine Schlange in seinem Vorgarten entdeckte. Jetzt gibt es zu der tierischen Geschichte ein erfreuliches Happy End. Die Schlange, die sich am Ende als ein Spielzeug aus Gummi entpuppte, konnte am Freitag einem kleinen Jungen aus Hagen zurückgegeben werden. Seine Familie entdeckte den Facebook-Beitrag der Polizei Hagen und meldete sich.

Der Sechsjährige hatte die Schlange im Sommer im Souveniershop eines Zoos gekauft. Er nahm das Spielzeug mit in die Grundschule, verlor das Gummireptil dort jedoch vor ein paar Tagen. Die Schlange tauchte erst wieder in der Elseyer Straße in Hohenlimburg auf und sorgte kurzzeitig für Schrecken.

Nachdem sich die Mama das Jungen gemeldet hatte, kam sie am Freitag mit ihrem Sohn zur Wache Hohenlimburg. Dort übergab Polizeioberkommissar Patrick Schardt das Spielzeug an den glücklichen Jungen. Als kleine Überraschung erhielt der Sechsjährige noch einen Polizeihund aus Stoff. Gemeinsam mit dem Jungen passt der Polizei-Diensthund im Mini-Format nun auf die Spielzeugschlange auf. (arn)

