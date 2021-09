Polizei Hagen

POL-HA: Sechs Autos zerkratzt - Zeugen gesucht

Hagen-Boele (ots)

Freitag (24.09.2021) wurden in der Steinhausstraße zwischen 13.45 Uhr und 14.25 Uhr mehrere Autos mutwillig beschädigt. Ein 41-Jähriger stellte an seinem Opel entlang der gesamten rechten Fahrzeugseite einen großen Kratzer fest. Auch an fünf weiteren Fahrzeugen waren deutliche Beschädigungen erkennbar. Zwei Skoda, sowie jeweils ein Jaguar, Citroen, und VW waren mit deutlichen, dünnen Kratzspuren versehen. Hinweise auf Täter konnte der 41-Jährige nicht geben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

