Polizei Hagen

POL-HA: Schlägerei nach Streit über Maskenpflicht in Supermarkt

Hagen-Altenhagen (ots)

Nachdem ein Mitarbeiter eines Supermarktes in Altenhagen am Samstagabend (25.09.2021) einen 58-jährigen Kunden auf die bestehende Maskenpflicht hinwies, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Der 32-jährige Mitarbeiter des Geschäftes in der Altenhagener Straße konnte über die Videoüberwachung erkennen, dass der 58-Jährige ohne Mund- und Nasenschutz an der Kasse stand. Als er daraufhin zu ihm ging und den Mann auf die bestehende Maskenpflicht hinweisen wollte, kam es zunächst zu einem lautstarken Streit der beiden Männer. Dieser entwickelte sich dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine weitere Mitarbeiterin alarmierte die Polizei. Als der 58-Jährige das Martinshorn des ankommenden Streifenwagens hörte, flüchtete er aus dem Geschäft. Die Beamten konnten ihn auf Höhe der Weißenburger Straße stellen. Keiner der Männer benötigte vor Ort eine ärztliche Behandlung. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell