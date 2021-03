Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Sachbeschädigung an Turnhalle.

Lippe (ots)

In der Parkallee in Schieder zerschlugen bislang unbekannte Täter am Montag in der Zeit zwischen 10.00 und 15.00 Uhr einen Glasbaustein an einer Turnhalle. In die Turnhalle hinein gelangten sie nicht. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt das Kriminalkommissariat 5 in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 98180 entgegen.

