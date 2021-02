POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Lohne

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Lohne- Räuberische Erpressung +++ Zeugenaufruf +++

Am Mittwoch, 03. Februar 2021, gegen 07.55 Uhr, kam es auf einem Parkplatz zwischen der Meyerhofstraße und einem dortigen Discounter zu einer räuberischen Erpressung. Ein 19-jähriger Fußgänger aus Eydelstedt wurde von einer bisher unbekannten, männlichen Person angesprochen. Unter dem Vorhalt eines Messers forderte der Täter vom 19-Jährigen u.a. die Herausgabe seines Rucksackes. Nachdem der Täter den mitgeführten Rucksack des 19-Jährigen erhielt, flüchtete dieser in unbekannte Richtung. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Der Täter wurde als männlich, ca. 30 Jahre alt und schlanker Statur beschrieben. Der Täter soll eine schwarze Jacke, eine schwarze Jeans und schwarze Lackschuhe, die vorne spitz zulaufen, getragen haben. Zudem soll der Täter schwarze kurze und zurückgegelte Haare sowie einen schwarzen Vollbart getragen haben. Bei dem entwendeten Rucksack handelte es sich um einen Schulrucksack des Herstellers Adidas in der Farbe beige-grün. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Wer hat die Tat beobachtet und/oder kann Angaben zu verdächtigen Personen, auf die die Beschreibung zutrifft, machen? Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lohne (Tel. 04442-808460) und/oder in Vechta (Tel. 04441-9430) in Verbindung zu setzen.

