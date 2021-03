Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. In Baucontainer eingebrochen.

Lippe (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag (11.03.2021) und Dienstagmorgen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem verschlossenen Baucontainer auf einer Baustelle in der Detmolder Straße in Asemissen, in dem sie das Vorhängeschloss aufbrachen. Sie entwendeten eine Elektrowasserpumpe der Firma Auras aus dem Metallcontainer sowie einige Liter Dieseltreibstoff aus einem Bohrfahrzeug von der Baustelle und flüchteten. Zuvor versuchten die Einbrecher einen ebenfalls verschlossenen Bauwagen aufzuhebeln, was ihnen aber nicht gelang. Zeugen richten sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Rufnummer 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

