Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schwarzer BMW gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer eines schwarzen BMW, der am Donnerstagabend in der Stresemannstraße einen Unfall verursacht hat und abgehauen ist. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte kurz nach 23 Uhr die Polizei, weil er den Vorfall beobachtet hatte.

Der Spaziergänger berichtete, dass er sehen konnte, wie der schwarze BMW aus einer Parklücke in Höhe des Hauses Nummer 25 rückwärts ausparkte und gegen einen Dacia Duster stieß, der am gegenüber liegenden Straßenrand abgestellt war. Anschließend habe der Unfallverursacher noch die Scheibe herunter gelassen und sich kurz mit dem Fahrer eines weißen BMW unterhalten, der zwei Parklücken neben ihm gestanden hatte. Danach seien beide Fahrzeuge in Richtung Rauschenweg davongefahren. Um den entstandenen Schaden kümmerten sie sich nicht.

Hinweise auf den Unfallfahrer oder auch den Fahrer des weißen BMW nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 gern entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell