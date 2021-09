Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei in Waren sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall

Waren (ots)

In der Zeit vom 17.09.2021, 18:00 Uhr bis zum 18.09.2021, 07:00 Uhr, ereignete sich in der Papenbergstraße in Waren ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein bislang unbekannter PKW die Papenbergstraße und kam auf Höhe der Nr. 68 nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge kollidierte das Fahrzeug mit zwei dort parkenden PKW. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. An den beiden geparkten PKW entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 6.500 Euro. Ersten Hinweisen zufolge könnte es sich bei dem verursachenden PKW um einen blauen VW Passat Variant handeln. Bei der Suche nach dem Unfallverursacher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum verursachenden PKW bzw. dessen Fahrzeugführer machen können werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Waren unter 03991/176-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell