Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in zwei Schulen: Zeugen gesucht

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Zwischen Freitagabend (24.09.2021) und Montagmorgen (27.09.2021) brachen Unbekannte in der Lützowstraße in zwei Schulen ein. Ein 53-Jähriger stellte jeweils Einbruchsspuren an den Türen der Real- und Grundschule fest. In den Büroräumen standen jeweils diverse Schränke sowie Ablagen offen. Sie wurden durchwühlt. In der Realschule wurde nach bisherigen Erkenntnissen eine kleine Menge Bargeld entwendet. Hinweise auf Täter liegen nicht vor. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell