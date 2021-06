Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rote Karte für aggressives Verhalten

Kaiserslautern (ots)

Sozusagen die "rote Karte" haben Polizeibeamte in der Nacht zu Freitag einem Mann aus dem Stadtgebiet gezeigt. Der 40-Jährige war mit seiner Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung in Streit geraten, war dabei aggressiv geworden und hatte die Frau auch gegen eine Wand geschubst.

Weil der Mann unter Alkoholeinfluss stand und sich auch gegenüber den Polizisten verbal aggressiv verhielt, wurde er zur Verhinderung weiterer Auseinandersetzungen und körperlicher Attacken der Wohnung verwiesen und erhielt zudem einen Platzverweis für die nähere Umgebung bis zum nächsten Morgen. Der polizeilichen Anordnung kam der 40-Jährige zwar nur widerwillig nach, aber er trollte sich schließlich. |cri

