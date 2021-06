Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vier Autos zerkratzt - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Tirolfstraße etwas beobachtet haben. Unbekannte Täter haben hier zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 12.45 Uhr, vier hintereinander abgestellte Fahrzeuge zerkratzt. Betroffen waren zwei Hyundai, ein Peugeot und ein VW. An allen Autos fanden sich die Beschädigungen an der Seite, die zur Fahrbahn hin stand. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 jederzeit gern entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell