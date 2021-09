Polizei Hagen

POL-HA: Unfall mit hohem Sachschaden - Drei Personen einem Krankenhaus zugeführt

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Am Mittwoch (29.09.2021) fuhr eine 55-Jährige in ihrem Suzuki von einem Parkplatz in der Eppenhauser Straße auf die Fahrbahn. Sie wollte nach links abbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem Hyundai einer 52-Jährigen, die die Straße entlangfuhr. Sie konnte trotz einer Vollbremsung den Zusammenstoß nicht verhindern. Der Aufprall war so stark, dass der Suzuki nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt wurde. Zwei Kinder (8 und 5 Jahre), sowie die Suzukifahrerin, wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf zirka 10.000 Euro. Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell