Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich - Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Lippe (ots)

Mittwochnachmittag befuhr ein 45-jähriger Fahrradfahrer den Radweg der Bielefelder Straße in Richtung Pivitsheide. Als er sich gegen 16:45 Uhr auf Höhe der Einmündung zur Waldheidestraße befand, musste er sein Rad stark abbremsen, weil die Fahrerin eines dunklen Kleinwagens in dem Moment von der Bielefelder Straße aus in die Waldheidestraße einbog. Der 45-Jährige stürzte und wurde dabei verletzt. Die Fahrerin des dunklen Kleinwagens hielt kurz an und fragte nach dem Befinden des 45-Jährigen. Im ersten Schockmoment gab er an, nicht verletzt zu sein, so dass die Frau weiter in Richtung Plantagenweg fuhr. Die dunkelhaarige Frau, die etwa Mitte 40 sein soll, aber auch andere Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter 05231/6090 zu melden.

