POL-LIP: Dörentrup. Täter finden kein Diebesgut.

Ohne Diebesgut mussten bislang unbekannte Täter nach einem Einbruch von dannen ziehen. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Montag- und Mittwochmittag gewaltsam Zugang zu einer Scheune an der Sibbentruper Straße. Nach dem Aufbrechen einer Tür gelangten die Täter auch in ein unmittelbar angrenzendes Wohngebäude, in dem sie vergeblich nach Wertgegenständen suchten. Hinweise dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231/6090.

