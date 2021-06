Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Istrup/Steinheim. Verfolgungsfahrt endet für 27-Jährigen in Nervenklinik.

Lippe (ots)

Am Dienstagmittag wurde der Polizei ein Fahrzeug auf der Lemgoer Straße in Istrup gemeldet, das mit sehr geringer Geschwindigkeit unterwegs war und rote Ampeln missachtete. Gegen 11.30 Uhr konnte ein 27-Jähriger aus Detmold in seinem BMW auf der Ostwestfalenstraße in Höhe der Abfahrt Maspe festgestellt werden. Die mehrfachen Anhaltesignale sowie Aufforderungen der Polizei über Lautsprecher wurden vom Fahrer ignoriert, er setzte seine Fahrt weiter fort. Auch ein quer stehender Streifenwagen auf seiner Fahrbahn, konnte den 27-Jährigen zunächst nicht zum Anhalten bewegen. Nachdem er in Richtung Steinheim abgebogen war, gelang es den Einsatzkräften schließlich ihn zu stoppen. Als die Beamten den Detmolder aus dem Fahrzeug befördern mussten, da er sich weigerte alleine auszusteigen, setzte sich der BMW erneut in Bewegung und beschädigte einen Streifenwagen. Da der 27-Jährige offensichtlich unter dem starken Einfluss von Betäubungsmitteln oder Medikamenten stand, wurde eine Blutprobe angeordnet. Um eine weitere mögliche Fremdgefährdung auszuschließen, wurde der Detmolder einer psychiatrischen Anstalt überführt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell