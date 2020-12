Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Raubdelikt, Täter festgenommen

Geilenkirchen-TeverenGeilenkirchen-Teveren (ots)

Ein 44-jähriger Mann aus Geilenkirchen erstattete Anzeige darüber, dass er am 19. Dezember (Samstag), gegen 11.45 Uhr, in einer Wohnung an der Bischof-Pooten-Straße, von einem ihm flüchtig bekannten Täter geschlagen wurde. Dabei habe der Täter die Herausgabe des Handys verlangt. Bei der Übergabe des Mobiltelefons konnte der 44-Jährige zur Polizeiwache flüchten. Die Beamten suchten daraufhin die Tatwohnung auf und konnten dort den 31-jährigen Täter antreffen. Bei einer Überprüfung des Tatverdächtigen stellte sich heraus, dass gegen ihn Haftbefehle ergangen waren, die die Polizisten sofort vollstreckten und ihn festnahmen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell