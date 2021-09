Polizei Hagen

POL-HA: Platzverweis endet mit Ingewahrsamnahme

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein 50-Jähriger rief am Mittwoch (29.09.2021) aus der Straße Im Weinhof in Hohenlimburg die Feuerwehr. Ein Problem schilderte er dabei nicht. Da er sich aggressiv verhielt, fuhr eine Streifenwagenbesatzung zu dem Mann. Auch den Beamtem gegenüber verhielt der Betrunkene sich aggressiv und verlangte die Fahrt in ein Krankenhaus. Ein gesundheitliches Problem bestand jedoch nicht. Kurze Zeit später setzte sich der Hagener vor den Eingang der Polizeiwache in der Freiheitsstraße. Hier hinderte er Bürger daran die Wache zu betreten. Die Polizisten sprachen einen Platzverweis aus, dem der 50-Jährige auch nach mehrfacher Aufforderung nicht nachkam. Er wurde zur Durchsetzung des Platzverweises und nach richterliche Anordnung bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. (hir)

