Polizei Hagen

POL-HA: Katalysator abgetrennt und gestohlen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Dienstag parkte ein 48-Jähriger seinen VW gegen 19:45 Uhr in der Wiesenstraße. Am nächsten Morgen, 29.09.2021, stieg er gegen 7:30 Uhr in sein Auto und wollte losfahren. Das Fahrzeug sprang nicht an. Er bemerkte, dass ein Rohr an der Unterseite des VWs herabhing. Offenbar schnitten Unbekannte in der Nacht den Katalysator ab und stahlen ihn. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

