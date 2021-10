Polizei Hagen

POL-HA: Aufbruch eines Firmenfahrzeuges in Haspe - Zeugen gesucht

Hagen-Haspe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in dem Zeitraum zwischen Mittwochabend (29.09.2021) und Donnerstagmorgen (30.09.2021) in Haspe das Firmenfahrzeug eines 58-jährigen Hageners auf. Der Mann alarmierte die Polizei, als er am Donnerstagmorgen, gegen 06.20 Uhr, die Beschädigungen an seinem VW Transporter sah, der auf einem Parkplatz in der Grundschötteler Straße geparkt hatte. Am Vorabend, gegen 22.00 Uhr, waren diese noch nicht vorhanden. Die Beamten konnten erkennen, dass die unbekannten Täter eine Seitenscheibe der Fahrerseite des Autos eingeschlagen und ein Loch unter das Schloss der Hecktür geschnitten haben. Der 58-Jährige sagte den Polizisten, dass augenscheinlich nichts gestohlen wurde. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen ein. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell