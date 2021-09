Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Wohnungseinbruchdiebstahl ++

Oldenburg (ots)

In der Zeit vom 11.09.2021, 18.00 Uhr, bis 12.09.2021, 09.50 Uhr, suchten unbekannte Täter ein Einfamilienwohnhaus in der Straße Am Dornbusch in 26131 Oldenburg, Stadtteil Eversten, auf. Während der Abwesenheit der Bewohner wurde die Terrassentür aufgehebelt, die Wohnräume durchsucht und Bargeld sowie Schmuck entwendet.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

