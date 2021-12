Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Einbruch in Kirche

Soest (ots)

In der Nacht zum heutigen Dienstag brachen unbekannte Täter in das Gemeindehaus an der Hohnekirche ein. Sie zerschlugen ein Fenster um ins Innere zu gelangen. Hier entwendeten sie aus einem Schlüsselkasten sämtliche Schlüssel. Mit deren Hilfe gelangten sie anschließend in die Kirche und die Sakristei. Aus dieser konnten die Diebe Bargeld erbeuten. Zeugen, die verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 an die Polizei zu wenden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell