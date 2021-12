Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Einbrecher

Erwitte (ots)

In der Nacht von Montag auf den heutigen Dienstag brachen unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte an der Schlossallee ein. Sie hebelten die Haustür auf um ins Innere zu gelangen. Während die Bewohnerin im Wohnzimmer schlief, konnten die Täter in der Küche ein Portemonnaie mit Bargeld und einer EC-Karte entwenden. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell